جوارديولا يؤيد إقامة المونديال كل عامين

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اعلن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الانجليزى، دعمه لإقامة بطولة كأس العالم، كل عامين، وهو المقترح الذي طرحه آرسين فينجر.

وأبدى المدرب الإسباني، الذي يحلم بقيادة منتخب وطني، تقديره لمحاولات الابتكار والاقتراحات التي تأتي من هذا القبيل.

وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي «أحب دائمًا أن تكون هناك أفكار جديدة للتعليق عليها. لا ينبغي تجريم هذه المقترحات».

وأضاف «تدافع الأندية والدوريات عن مواقفها، وكذلك الفيفا واليويفا».

وتابع «كأس العالم حدث رائع، إنها البطولة الأكبر، ودائمًا ما أستمتع كمتفرج بمشاهدتها. إذا كان بإمكاني رؤيتها كل عامين، فسيكون أمرا جيدا».

وشدد «متفق تمامًا مع آرسين فينجر، أنه إذا لم يفعل كأس العالم ذلك، فإن بطولة أخرى ستفعله. ما اقترحه هو بطولة من أرفع طراز».

لكن جوارديولا أراد أيضًا أن يذكر بالاستراحة اللازمة للاعبين، وكيف يؤثر إدارج المزيد من المباريات والبطولات عليهم.

وأوضح «على مدار 11 شهرًا كانت هناك مباريات كثيرة، قبل فترة الاستعداد للموسم الجديد كان هناك 4 أو 5 أسابيع، الآن هي فقط 10 أيام».

وأتم «نريد أن نلعب كرة القدم ونستمتع بها، لكن علينا التقليص. هذا كثير جدًا. لا أقول إنه يتعين علينا إزالة المباريات الدولية أو دوري الأبطال أو البريميرليج، لكن يجب إيجاد الحلول»