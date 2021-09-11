أخبار عاجلة

الفنان الكويتي داوود حسين يمنح عمرو الليثي لقب أمير الكاريزما -
سمية الخشاب عن محمد رمضان : «اتعلمت منه منمشي علشان أحقق حلمي» -
اليوم السبت .. وزيرة الثقافة تفتتح مهرجان سماع الدولي -
«زى النهارده» وفاة المندوب السامى البريطانى في مصر «لامبسون» ١٨ سبتمبر ١٩٦٤ -
مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر الآن السبت 18 - 9 - 2021 (لحظة بحلظة) -
تركي آل الشيخ يرد على تصريحات حسين لبيب -
«زي النهارده» مصرع داج همرشولد ثانى أمين عام للأمم المتحدة 18 سبتمبر 1961 -
«زى النهارده» صدور العدد الأول من نيويورك تايمز 18 سبتمبر 1851 -
صديقة فتاة مول سيتي ستارز تكشف كواليس الساعة الأخيرة وسر بكائها قبل الحادثة -
تركي آل الشيخ يشعل السوشيال ميديا: «جاهزين نولعها» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

منتخب الخماسي يواصل استعداداته للمشاركة في بطولة العالم للشباب والشابات

Print
منتخب الخماسي يواصل استعداداته للمشاركة في بطولة العالم للشباب والشابات منتخب الخماسي يواصل استعداداته للمشاركة في بطولة العالم للشباب والشابات

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يواصل الوطنى للخماسى الحديث تدريباته وذلك خلال المعسكر المغلق استعداداداً للمشاركة في بطولة العالم للشباب والشابات تحت 17 و19 عام والتي تقام على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية في الفترة من 13 حتى 20 سبتمبر الجاري.

ووضع الجهاز الفني للمنتخب برنامجا بدنيا خاصا للاعبين على هامش المعسكر المغلق المقام حالياً على ملاعب الأكاديمية كمجموعه واحده والتي تشمل تدريبات بدنيه وتأهيلية في ظل المنتخبات القوية المشاركة بالبطولة.

وتضم قائمة المنتخب الوطني تحت 19 عام كلاً من: معتز وائل عزت- مازن طارق- سيف البنداري- عمر سامح- محمد وليد -أميرة قنديل- ملك خالد- زينة عامر- زينة راشد- نجوي خالد- هانيا أبوبكر

فيما يضم المنتخب الوطني تحت 17 عام كلاً من: محمد شريف- ياسين الهادي- أسامة مدحت- مروان علام- أمر على- ياسين أحمد- ملك خالد- حبيبة هيثم- جانا أحمد- جنة وليد- جنا محمد الدروي- سارة عمر- ريتاج علاء الدين- هبة الله عمرو يسري

كما يضم الجهاز الفني للمنتخب كلاً من: عمرو سيد مديراً فني للشباب- هشام سليمان مدرب جري- إبراهيم سكر رماية- محمد علاء رماية- محمد صباحي للسلاح- عبدالرحمن عادل سلاح- خالد عصفور سباحة- خالد صلاح سباحة- طارق نويهي سباحة- دكتور يوسف حسن مدلك- باسل جميل طبيب المنتخب

ومن المقرر أن تنطلق البطولة يوم الأثنين المقبل الموافق 13 سبتمبر بمنافسات تتابع الفرق للشباب تحت 19 عام، كما تقام أيضاً منافسات الدور قبل نهائي للشابات تحت 17 عام.

ويشارك في البطولة 271 لاعب ولاعبة، بواقع 146 لاعب و125 لاعبة من 27 دولة وهم: أستراليا – بيلاروسيا – البرازيل – بلغاريا – فرنسا – جورجيا – ألمانيا – جواتيمالا- إيطاليا- كازاخستان- ليتوانيا- بولندا- البرتغال –جنوب أفريقيا – إسبانيا – السويد – سويسرا – تايلند – تركيا – أوكرانيا – أوزبكستان – الصين – التشيك – المجر – – المكسيك- بالإضافة إلى الدولة المنظمة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«زى النهارده» وفاة المندوب السامى البريطانى في مصر «لامبسون» ١٨ سبتمبر ١٩٦٤

«زى النهارده» وفاة المندوب السامى البريطانى في مصر «لامبسون» ١٨ سبتمبر ١٩٦٤

«زي النهارده» مصرع داج همرشولد ثانى أمين عام للأمم المتحدة 18 سبتمبر 1961

«زي النهارده» مصرع داج همرشولد ثانى أمين عام للأمم المتحدة 18 سبتمبر 1961

مصرع فتاة في دسوق لتناولها الحبة السامة

مصرع فتاة في دسوق لتناولها الحبة السامة

بعد رفع مصر من القائمة الحمراء.. ضياء السيد يكشف رسالة خاصة من محمد صلاح

بعد رفع مصر من القائمة الحمراء.. ضياء السيد يكشف رسالة خاصة من محمد صلاح