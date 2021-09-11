وزيرة الصحة الفرنسية السابقة تخضع للتحقيق على خلفية طبيعة معالجتها أزمة كورونا

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أعلن مسؤول قضائي فرنسي، إن وزيرة الصحة السابقة أنييس بوزان، خضعت لتحقيق رسمي على خلفية طبيعة معالجتها أزمة جائحة فيروس كورونا، وأشارت إلى أن المحققين يسعون لتحديد ما إذا كانت الحكومة مستعدة لمواجهة الجائحة وهل بذلت ما يكفي من الجهود في هذا الاتجاه،وفقا لوكالة «رويترز».

والتحقيق مع بوزان جزء من التحقيق الأوسع الذي من المتوقع أن يتم في إطاره استدعاء أوليفييه فيران، خلف بوزان في منصب وزير الصحة، إلى فريق التحقيق نفسه، واستقالت بوزان التي شغلت منصبها بين مايو 2017 وفبراير 2020، مع بداية تفشي الوباء، من أجل الترشح لمنصب رئيس بلدية باريس، وذلك بعد أن أجبر مرشح الحزب الحاكم بنجامين جريفو على الانسحاب على وقع فضيحة جنسية.

وخسرت بوزان المنافسة على منصب رئيس بلدية العاصمة الفرنسية، وانتهى بها المطاف بتعيينها في يناير في منظمة الصحة العالمية في جنيف.

وتجاوزت الإصابات في العالم 223 ملايين حالة واكثر من 4 ملايين و700 آلاف حالة وفاة منذ انتشار الجائحة.