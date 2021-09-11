جمهوريون يصفون قرار الرئيس الأمريكي بإلزام التطعيم بـ «الاستبداد»

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وصف فريق من النواب الجمهوريين إعلان الرئيس جو بايدن إلزامية التطعيم ضد كورونا لثلثي العاملين في الولايات المتحدة «خطوة استبدادية»، وتعهدوا بمقاضاة الإدارة الديمقراطية، وأوضحوا أن قرار بايدن «يشبه الديكتاتورية إلى حد كبير».

وقال بايدن: «فليحاولوا»، وأضاف أنه يشعر بخيبة أمل كبيرة لأن بعض الجمهوريين «تصرفوا باستخفاف في ما يتعلق بصحة الأطفال»، ويؤكد الجمهوريون أنهم يؤيدون التطعيم لكنهم ضد فرضه، فيما بعضهم يشككون أصلا في جدوى اللقاح.

وتجاوزت الإصابات في العالم 223 ملايين حالة واكثر من 4 ملايين و700 آلاف حالة وفاة منذ انتشار الجائحة.