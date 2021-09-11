أخبار عاجلة

الفنان الكويتي داوود حسين يمنح عمرو الليثي لقب أمير الكاريزما -
سمية الخشاب عن محمد رمضان : «اتعلمت منه منمشي علشان أحقق حلمي» -
اليوم السبت .. وزيرة الثقافة تفتتح مهرجان سماع الدولي -
«زى النهارده» وفاة المندوب السامى البريطانى في مصر «لامبسون» ١٨ سبتمبر ١٩٦٤ -
مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر الآن السبت 18 - 9 - 2021 (لحظة بحلظة) -
تركي آل الشيخ يرد على تصريحات حسين لبيب -
«زي النهارده» مصرع داج همرشولد ثانى أمين عام للأمم المتحدة 18 سبتمبر 1961 -
«زى النهارده» صدور العدد الأول من نيويورك تايمز 18 سبتمبر 1851 -
صديقة فتاة مول سيتي ستارز تكشف كواليس الساعة الأخيرة وسر بكائها قبل الحادثة -
تركي آل الشيخ يشعل السوشيال ميديا: «جاهزين نولعها» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

جمهوريون يصفون قرار الرئيس الأمريكي بإلزام التطعيم بـ «الاستبداد»

Print
جمهوريون يصفون قرار الرئيس الأمريكي بإلزام التطعيم بـ «الاستبداد» جمهوريون يصفون قرار الرئيس الأمريكي بإلزام التطعيم بـ «الاستبداد»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصف فريق من النواب الجمهوريين إعلان الرئيس جو بايدن إلزامية التطعيم ضد كورونا لثلثي العاملين في الولايات المتحدة «خطوة استبدادية»، وتعهدوا بمقاضاة الإدارة الديمقراطية، وأوضحوا أن قرار بايدن «يشبه الديكتاتورية إلى حد كبير».

وقال بايدن: «فليحاولوا»، وأضاف أنه يشعر بخيبة أمل كبيرة لأن بعض الجمهوريين «تصرفوا باستخفاف في ما يتعلق بصحة الأطفال»، ويؤكد الجمهوريون أنهم يؤيدون التطعيم لكنهم ضد فرضه، فيما بعضهم يشككون أصلا في جدوى اللقاح.

وتجاوزت الإصابات في العالم 223 ملايين حالة واكثر من 4 ملايين و700 آلاف حالة وفاة منذ انتشار الجائحة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الفنان الكويتي داوود حسين يمنح عمرو الليثي لقب أمير الكاريزما

الفنان الكويتي داوود حسين يمنح عمرو الليثي لقب أمير الكاريزما

سمية الخشاب عن محمد رمضان : «اتعلمت منه منمشي علشان أحقق حلمي»

سمية الخشاب عن محمد رمضان : «اتعلمت منه منمشي علشان أحقق حلمي»

اليوم السبت .. وزيرة الثقافة تفتتح مهرجان سماع الدولي

اليوم السبت .. وزيرة الثقافة تفتتح مهرجان سماع الدولي

«زى النهارده» وفاة المندوب السامى البريطانى في مصر «لامبسون» ١٨ سبتمبر ١٩٦٤

«زى النهارده» وفاة المندوب السامى البريطانى في مصر «لامبسون» ١٨ سبتمبر ١٩٦٤