القبض على تاجر مخدرات بحوزته حشيش وسلاح ناري في أسيوط

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تمكن قطاع الأمن العام من ضبط أحد الأشخاص وبحوزته كمية من المخدرات بقصد الإتجار بأسيوط.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط قيام أحد الأشخاص بالإتجار فـى المواد المخدرة متخذاً من دائرة مركز شرطة الغنايم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات وباستهدافه أمكن ضبطه بمحل سكنه بدائرة المركز وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وسلاح ناري.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري لحماية نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف للاتصال بعملائه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.