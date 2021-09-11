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تأجيل نظر تظلم إسراء عبدالفتاح على منعها من السفر لـ7 نوفمبر

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تأجيل نظر تظلم إسراء عبدالفتاح على منعها من السفر لـ7 نوفمبر تأجيل نظر تظلم إسراء عبدالفتاح على منعها من السفر لـ7 نوفمبر

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أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، تظلم الناشطة إسراء عبدالفتاح، على منعها من السفر، لجلسة 7 نوفمبر المقبل.

كانت محكمة الجنايات قررت تجديد حبس الناشطة إسراء عبدالفتاح 45 يوما على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في اتهامها بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة بالقضية المعروفة إعلاميا بـ«الصفافير».

وكشفت تحقيقات النيابة عن اشتراك إسراء عبدالفتاح، في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، إضافة إلى استخدامها حسابات خاصة على المعلومات الدولية بهدف الإخلال بالنظام العام.

وأفادت التحقيقات بقيام إسراء عبدالفتاح بنشر أخبار كاذبة عن الأوضاع الاقتصادية والسياسية بالبلاد، لزعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

المصرى اليوم

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