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الداخلية توفر المستلزمات المدرسية من خلال مبادرة كلنا واحد

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الداخلية توفر المستلزمات المدرسية من خلال مبادرة كلنا واحد الداخلية توفر المستلزمات المدرسية من خلال مبادرة كلنا واحد

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أطلقت وزارة الداخلية المرحلة التاسعة عشر من مبادرة «كلنا واحد» للمشاركة في توفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة ،كما بدات إهداء حقائب مدرسية للمناطق الأكثر إحتياجاً والأولى بالرعاية بجميع أنحاء الجمهورية،تحت رعاية رئيس الجمهورية ،تزامناً مع قرب بدء العام الدراسى الجديد .

قالت الداخلية في بيان اليوم السبت :«إنطلقت فعاليات المرحلة التاسعة عشر من المبادرة على مستوى الجمهورية،وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg)، بالتنسيق مع قطاعات وزارة الداخلية ومختلف مديريات الأمن، مع مراعاة كافة الإجراءات الإحترازية المتبعة للوقاية من المستجد«.

يأتى ذلك إتساقاً مع سياسة الدولة المصرية الهادفة إلى تقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين وحرص وزارة الداخلية على تبنى المبادرات المجتمعية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن أبناء الشعب المصرى.

المصرى اليوم

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