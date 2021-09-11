وكالة الأدوية الأوروبية تحذر من أعراض جانبية خطيرة للقاح «استرازينيكا»

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حذرت وكالة الأدوية الأوروبية من عرض جانبي خطير يسببه لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا متمثلا في متلازمة «غيلان باريه» وهي مرض عصبي نادر، وفقا لصحيفة إكسبريس البريطانية.

وأوضحت الوكالة، أنه تم تضمين تحذير لزيادة الوعي بحالات المتلازمة، التي تم الإبلاغ عنها بعد التطعيم، وتوصلت إلى هذه النتائج لجنة تقييم مخاطر التيقظ الدوائي وهي لجنة تابعة للوكالة، والمتلازمة هي التهاب عصبي قد يسبب فقدانا مؤقتًا للإحساس والحركة (الشلل) وصعوبة في التنفس.

وذكرت أنه تم الإبلاغ عن إجمالي 833 حالة من المتلازمة مع لقاح أسترازينيكا في جميع أنحاء العالم بحلول 31 يوليو الماضي، في حين تم إعطاء حوالي 592 مليون جرعة من اللقاح ذاته في جميع أنحاء العالم بحلول 25 يوليو، وتؤثر المتلازمة بشكل أساسي على القدمين واليدين والأطراف، مما يسبب مشاكل مثل التنميل والضعف والألم.