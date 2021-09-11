إلغاء فصل طالبة وتمكينها من آداء الامتحانات بعد تعرضها لـ«اعتداء جنسي»

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رفضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، الطعن المقام من وزيري التربية والتعليم، والصحة، ووكيلي الوزارتين بالبحيرة، ومحافظ البحيرة، ضد إحدى الطالبات، وأيدت الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار وكيل وزارة الصحة بالاتفاق مع وكيل وزارة التعليم بفصل طالبة من إحدى المدارس الثانوية الفنية للتمريض وحرمانها من دخول امتحانات الثانوية الفنية للتمريض بسبب تعرضها لحادث جنسي من أحد الأشخاص وحملها منه واتهامها بإجهاض حملها، من مستشفى حوش عيسى العام.

وأمرت المحكمة بتمكينها من أداء الامتحانات التحريرية والشفوية خلال ساعات من رفع دعواها بعد الإفراج عنها من حبسها احتياطيًا لعدم صدور حكم جنائي ضدها.

تتلخص وقائع القضية في أن إحدى الطالبات بالصف الثالث الثانوي عام 2016 بإحدى المدارس الثانوية الفنية للتمريض «بنات» بحوش عيسى البحيرة التابعة لوزارة الصحة وإشراف التربية والتعليم، قالت في دعواها أنها تعرضت لحادث اعتداء جنسي من أحد الأشخاص بفض غشاء بكارتها ومعاشرتها قسراً ترتب عليه حملها، وفى أبريل 2016 حدث لها إجهاض شديد بمستشفى حوش عيسى وفوجئت باتهام من المستشفى بأنها أجهضت نفسها عمداً وتحرر عن ذلك المحضر رقم3496 لسنة 2016 إداري حوش عيسى وتم حبسها احتياطيًا على ذمة التحقيقات هي والمعتدي عليها.

وأضافت الطالبة أنها في 24 مايو 2016 فوجئت بصدور قرار فصل لها من مديرية الصحة بدمنهور التابعة لها المدرسة، بموافقة وزارة التربية والتعليم، وفور الإفراج عنها من الحبس الاحتياطي لجأت للمحكمة متضررة من أن الامتحانات ستبدأ خلال ساعات فطلبت المحكمة من الحاضر عن وزارتي الصحة والتربية والتعليم، تقديم مذكرة بالرد خلال 3 ساعات، لتصدر حكمها بإلغاء قرار فصلها وتمكينها فوراً من أداء الامتحانات.

وقالت المحكمة، إنه إذا كان المشرع ارتقى بالحق في التعليم للمسجون بعد إدانته فلا يجوز لوزارتي التربية والتعليم والصحة حرمان طالبة التمريض من أداء الامتحانات دون إدانة تطبيقاً لقرينة البراءة ولعلو حق التعليم، كما أن تطور الحياة الطبية كشف عن أنه يمكن معالجة غشاء البكارة وتظل الأخلاق لا تقبل العلاج لأنها نابعة من تربية الأسرة، واتهام الفتاة بإجهاض المولود دون دليل جنائي وأصل البراءة يلازمها ولا يزايلها بغير الأدلة التي تبلغ قوتها الإقناعية مبلغ الجزم واليقين، والأب ظل بجوار ابنته حنوناً لم يتخل عنها في أحلك المحن ولم يؤذيها وتصرفه يؤمنها ضد خطر كل شيطان مارد.

وأضافت المحكمة أن واقع الحياة كشف عن أن بعض الآباء لا يدركون المهمة العظيمة في تربية بناتهم، ولا الرسالة السامية التي يحفظون بها القيم والأخلاق والتقاليد في المجتمع العربي عامة والمصري خاصة، مؤكدة أن وكيلا وزارتي الصحة والتعليم لم يقدرا شعور الطالبة لحادث جنسي أفقدها عذريتها وحملت حملاً غير شرعي واُتهمت دون دليل جنائي بالإجهاض وعانت ألم المخاض والنزيف وتعرضت لمخاطر الوفاة المبكرة ففُصلت وحُرمت من دخول الامتحانات بمنتهى القسوة بلا رحمة فكان لزامًا انتصافها من قاضي المشروعية الأمين على الحقوق والحريات.