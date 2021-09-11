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بعد شفائه من كورونا.. محافظ القليوبية يتابع مشروعات حياة كريمة والخطة الاستثمارية

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بعد شفائه من كورونا.. محافظ القليوبية يتابع مشروعات حياة كريمة والخطة الاستثمارية بعد شفائه من كورونا.. محافظ القليوبية يتابع مشروعات حياة كريمة والخطة الاستثمارية

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عقب تماثله للشفاء من الذي أصيب به قبل أكثر من ٣ أسابيع، عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، السبت، اجتماعا لمتابعة نسب التنفيذ للخطة الاستثمارية، وآليات تنفيذ تلك المشروعات بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والعمل على تحقيق التنمية في القطاعات المختلفة تماشياً مع الجهود المبذولة للدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال بيان صحفي، إن الإجتماع تم بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء هشام خشبة السكرتير العام، والمهندس على يوسف ابو عقيل السكرتير العام المساعد، وعادل صبرة مدير عام الشئون المالية والادارية، وأشرف سالم مدير عام التخطيط والمتابعة.

واستمع المحافظ، لآخر المستجدات التي تتم في مشروعات حياة كريمة بقرى شبين القناطر موجها بسرعة دفع الأعمال مع مراعاة تنفيذها طبقا للمواصفات القياسية المطلوبة في كافة القطاعات من صرف صحي ومياه وغاز طبيعي واتصالات وكذا في مجالات الصحة والتعليم والقوى العاملة والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي بما يحقق إنجازا حقيقيا على أرض الواقع لتحسين جودة حياة المواطنين وإشعارهم بالرضا.

عقب تماثله للشفاء من كورونا.. محافظ القليوبية يتابع مشروعات حياة كريمة والخطة الإستثمارية

ووجه المحافظ بسرعة تنفيذ وطرح أعمال الخطة الاستثمارية لتنفيذ المشروعات للعام المالي الجديد مع الأخذ في الاعتبار تحديد المشروعات وفقًا للاحتياجات الضرورية الملحة والتي تخدم أكبر عدد من المواطنين، مشيرًا إلى ضرورة تكاتف جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والتنسيق فيما بينهم لتذليل كل المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات ذات النفع العام لتحقيق استراتيجية ورؤية 2030 تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وأكد الهجان على المتابعة المستمرة للمشروعات التنموية الجاري تنفيذها والاستفادة من المبالغ المرصودة وتذليل العقبات أمام الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات ودخولها الخدمة لتعود بالنفع على المواطنين.

وكلف مدير الخطة والموازنة بالمحافظة برفع تقرير مفصل شهري موضحًا به معدلات الأداء ونسب الإنجاز في تنفيذ الخطة، مشددًا على تحصيل مستحقات الدولة مؤكداً أن تلك الإيرادات والمستحقات تؤول إلى المواطنين في صورة خدمات حقيقية ومشروعات تنموية ودعم الاقتصاد المحلي لصالح تحقيق التنمية المستدامة والشاملة.

المصرى اليوم

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