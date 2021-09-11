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تعذر إحضار بعض المتهمين بمحاكمة ابنة خيرت الشاطر بـ«الانضمام لجماعة إرهابية»

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تعذر إحضار بعض المتهمين بمحاكمة ابنة خيرت الشاطر بـ«الانضمام لجماعة إرهابية» تعذر إحضار بعض المتهمين بمحاكمة ابنة خيرت الشاطر بـ«الانضمام لجماعة إرهابية»

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بدأت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة عائشة خيرت الشاطر، ابنة نائب مرشد الجماعة الإرهابية، وآخرين، في اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وتبين للمحكمة عدم إحضار عدد من المتهمين من محبسهم.

كانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المحامي العام الأول المستشار خالد ضياء وجهت للمتهمين الانضمام لجماعة إرهابية وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.

كما وجهت لهم تهم قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضـرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والانضمام إلى هذه الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضـها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض وتمويلها بالأموال واستخدام مواقع على المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار داعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية.

المصرى اليوم

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