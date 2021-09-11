القبض على مسجل خطر بحوزته أسلحة ومخدرات في الجيزة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن قطاع الأمن العام من ضبط أحد الأشخاص لحيازته أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص ومواد مخدرة بقصد الاتجار بالجيزة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة قيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية بالجيزة بالإتجار فـى المواد المخدرة متخذاً من دائرة مركز شرطة كرداسة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات وباستهدافه أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة المركز وبحوزته 2 بندقية آلية وبندقية خرطوش وطبنجة و11 هاتفا محمولا.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف للاتصال بعملائه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.