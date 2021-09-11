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: «الجماعات الموجودة في المجتمع واللي بتنخر فيه موجودة مبتسكتش»

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السيسي: «الجماعات الموجودة في المجتمع واللي بتنخر فيه موجودة مبتسكتش» : «الجماعات الموجودة في المجتمع واللي بتنخر فيه موجودة مبتسكتش»

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قال الرئيس عبدالفتاح إن حركة التنمية العالية هي أساس للبناء عليه لا يمكن إغفاله، مضيفًا أن «الجماعات الموجودة في المجتمع واللي بتنخر فيه موجودة مبتسكتش، وبالتالي شكلت ثقافة التشكك وعدم الثقة، مش مصدقين أبدًا لازم تشوف بعينك عشان تصدق».

أضاف السيسي خلال فعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، السبت: «اللي أنا عايز أقوله على كل حال، مكانش عندي وسيلة أخرى على قد فهمي وعلى قد النقاش اللي إحنا عملناه، إحنا دايمًا بنقعد وأعضاء موجودين، إحنا بنتكلم كتير قوي».

كان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي قال إن الاستراتيجية تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية 2030.

المصرى اليوم

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