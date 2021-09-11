القبض على 3 عناصر إجرامية بتهمة الاتجار بالمخدرات

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تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 3 عناصر إجرامية تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى نشاط إثنين من العناصر إجرامية يحملان جنسية إحدى الدول العربية في مجال الإتجار بالمواد المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية وخاصةً عقار «الإيفيدرين» والذى يستخدم في صناعة مخدر الآيس (الشابو).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم إستهدافهما وضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة وبحوزتهما 9700 أمبول لعقار «إيفيدرين» والذى يستخدم في تصنيع مخدر الآيس «الشابو» ومبالغ مالية .

وبتطوير مناقشتهما أمكن تحديد مصدر تحصلهما على تلك المواد وتبين أنه صيدلى مدير صيدلية كائنة بمحافظة الجيزة له معلومات جنائية .

بإستهداف المتهم بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة أمكن ضبطه حال تواجده داخل المخزن الخاص بالصيدلية، وبحوزته 10آلاف أمبول لعقار «إيفيدرين» وعدد من الأقراص المخدرة، وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.