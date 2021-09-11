ضبط تشكيلين عصابيين للاتجار بالمخدرات في الدقهلية

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تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط تشكيلين عصابيين تخصصا في الاتجار بالمواد المخدرة بمحافظة الدقهلية.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام وبالإشتراك مع مديرية أمن الدقهلية وقطاع الأمن المركزى والإدارة العامة لكلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دائرة مركز شرطة بلقاس بالدقهلية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف محل إقامتهم بقرية المعصرة بدائرة المركز، وتم ضبط تشكيلاً عصابياً ضم 7 عناصر إجرامية، لإثنين منهم معلومات جنائية، وأمكن ضبط أربعة منهم، وبحوزتهم كمية من مخدر البانجو وكمية من مخدر الهيروين وبندقية خرطوش.

كما تم ضبط تشكيلاً عصابياً ضم 5 عناصر إجرامية، لأربعة منهم معلومات جنائية، وأمكن ضبط إثنين منهم، وبحوزتهم كمية من مخدر البانجو وكمية من مخدر الآيس.

وبمواجهتهم بالمضبوطات، أيدوا ما جاء بالتحريات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط باقى المتهمين.