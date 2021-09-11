ضبط متهم استولى على الأموال بزعم توظيفها في سوهاج

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تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والإحتيال على عدد من المواطنين بدعوى توظيف أموالهم بسوهاج.

وتبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من 5 أشخاص بقيام صاحب شركة للملابس والمنسوجات، مقيم بمحافظة سوهاج بتلقيه مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها واستثمارها لهم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وقيام المتهم بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقي مبالغ مالية من المواطنين راغبي استثمار أموالهم، بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة الملابس الجاهزة من خلال الشركة الخاصة به مقابل أرباح من قيمة رأس المال بالمخالفة للقـانــون، مما مكنه من الاستيلاء على أكثر من اثنين مليون جنيه من الشاكين وتوقفه عن سداد أصول المبالغ وأرباحها، واستيلائه على كامل المبالغ المالية دون رد.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.