تجهيز اكشاك خدمات المواطنين بكورنيش مدينة رأس غارب

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شهد اللواء حامد احمد، رئيس مدينة رأس غارب بالبحر الأحمر، اليوم السبت، تجهيز أكشاك تقديم الخدمات للمواطنين بطول كورنيش المدينة، حيث تم تجهيز 3 أكشاك وجارى تصميم وتجهيزعدد اخر لاستكمال مناطق الخدمات على الكورنيش .

وأوضح رئيس المدينة بأنه تنفيذا لتوجيهات بتوفير كورنيش مدعمهبمنطقة العاب ليكون منطقة ترفيهية ومتنفس للمواطنين، خاصة أن المدينة كانت تفتقد تمامًا للمناطق الترفيهية، على الرغم من أنها تمتلك مساحات شاسعة على البحر، هذا بالإضافة إلى أن منطقة الكورنيش ستوفر العديد من فرص العمل للشباب، من خلال اقامة المشروعات الخدمية المتناهية الصغر.