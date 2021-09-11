★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الشكر لحضور فعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، معربًا عن تقديره لكل ما تم طرحه خلال الجلسة، سواء من جانب الحكومة وأعضائها أو من جانب باقي الحضور.

أضاف السيسي خلال فعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، السبت: «أنا أقدر استشهد بـ 2 كانوا موجودين في أول لقاء بعد أحداث 2011، الأستاذ شريف والأستاذ إبراهيم عيسى والتقينا مع بعض وقولت إن الدولة المصرية أمامها تحديات كثيرة، التحديات دي تحدٍ اقتصادي وسياسي واجتماعي وثقافي وديني وإعلامي، مش كدا يعني الكلام ما تغيرش، وكان المعنى اللي عايز أقصده هنا مقولتش عيش حرية عدالة اجتماعية ساعتها أنا قولت إن إحنا الثورة كانت إعلان، أنا بقولها دلوقتي بعد الدنيا ما عدت واتغيرت، كانت في تقديري أنا شهادة وفاة لدولة، 2011 كانت إعلان لشهادة وفاة الدولة المصرية نتيجة كتير من الكلام اللي إحنا بنتكلم فيه دلوقتي».

كان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي قال إن الاستراتيجية تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.