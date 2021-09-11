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لزيادة متابعيها على «فيس بوك» والتربح ماليًا.. فتاة تدعي احتجاز سيدة داخل حقيبة سيارة

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لزيادة متابعيها على «فيس بوك» والتربح ماليًا.. فتاة تدعي احتجاز سيدة داخل حقيبة سيارة لزيادة متابعيها على «فيس بوك» والتربح ماليًا.. فتاة تدعي احتجاز سيدة داخل حقيبة سيارة

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم السبت، ملابسات منشور تم تداوله على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يتضمن استغاثة إحدى الفتيات لاعتقادها وفاة سيدة واحتجازها داخل حقيبة سيارة حال توقفها بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة، وعللت ذلك لمشاهدتها خروج شعر يشتبه بأنه آدمي من داخل حقيبة السيارة.

قالت وزارة الداخلية في بيان لها، إنه بالفحص تبين عدم تواجد السيارة المشار إليها، وبتكثيف التحريات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد صاحبة الصفحة المنوه عنها، وتبين أنها طالبة، مقيمة بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة.

وأضافت، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بأنها وراء تداول ذلك المنشور «على خلاف الحقيقة» بقصد زيادة نسبة متابعيها والتربح ماليًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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