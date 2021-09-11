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أول تعليق من لجنة حقوق انسان بمجلس النواب على واقعة إهانة طبيب لممرض في السجود

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أول تعليق من لجنة حقوق انسان بمجلس النواب على واقعة إهانة طبيب لممرض في فيديو السجود أول تعليق من لجنة حقوق انسان بمجلس النواب على واقعة إهانة طبيب لممرض في السجود

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انتقد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ما تم تداوله على ماوقع التاوصل الاجتماعى حول واقعة إهانة أستاذ ورئيس قسم العظام بكلية طب عين شمس، لأحد أعضاء هيئة التمريض بإحدى المستشفيات الخاصة، وقال «رضوان» في تصريحات صحفية اليوم إن هذا الفعل المشين يتنافى مع كل الأعراف الإنسانية والأخلاقية وهو ما يخالف التقاليد الجامعية التي يجب ان يتحلى بها أعضاء هيئة التدريس.

و اضاف ان كرامة المواطن المصرى هي حق أصيل من حقوق الإنسان، وتعمل الدولة المصرية جاهدة في الآونة الأخيرة على الحفاظ على هذا الحق الأصيل لمواطنيها بحماية كرامتهم وتوفير كافة السبل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للحفاظ على هذا الشأن.

واشار «روان» إلى سرعة تحرك الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى، وإعطاء الأوامر بإحالة الطبيب الذي تجرد من كل المعايير الأخلاقية إلى التحقيق وإتخاذ اللازم ضده، وأكد رئيس لجنة حقوق الانسان انه مستمر بمتابعة الواقعة مشدداً ان كرامة المواطن المصرى حق لا يسمح المساس به ولن يتم التهاون في محاسبة المخطئ.

المصرى اليوم

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