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نائب: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أداة جيدة وطموحة للتطوير الذاتي في المجال الحقوقي

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نائب: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أداة جيدة وطموحة للتطوير الذاتي في المجال الحقوقي نائب: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أداة جيدة وطموحة للتطوير الذاتي في المجال الحقوقي

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قال النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، إن إصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، دليل قاطع على التزام الدولة المصرية بواجبها تجاه المواطن المصري وحرصها الشديد على انفتاح عمل المجتمع المدنى بمختلف مكوناته، انطلاقًا من وعيه الراسخ بدوره كشريك لا غنى عنه للحكومة في خدمة المجتمع وتحقيق ما يصبو اليه من تطوير وتقدم.

وأضاف «عمار»، في تصريحات له اليوم السبت، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تنطلق من رؤية وطنية وقناعة ذاتية للنهوض بحقوق الإنسان من خلال تعزيز واحترام وحماية كافة الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة بالدستور وبالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي شاركت في صياغتها.

وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية تعد أيضاً خريطة طريق وطنية طموحة في مجال حقوق الإنسان وأداة هامة للتطوير الذاتي في المجال الحقوقي حيث أن المبادرة تعكس وجود إرادة سياسية أكيدة لإعطاء دفعة للجهود الوطنية ذات الصلة، فضلا عن كونها هي أول استراتيجية من نوعها لحقوق الإنسان في مصر تهدف إلى دمج أهداف ومبادئ حقوق الإنسان في المشروع التنموى الطموح لمصر.

و تابع أن مشاركة منظمات المجتمع المدنى في النقاش الموسع الذي عقدته الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في إطار الإعداد لإطلاق أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان يأتي في ضوء تعزيز الشراكة بين الدولة مع المجتمع المدني.

المصرى اليوم

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