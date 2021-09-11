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موعد عرض آخر حلقات مسلسل «شقة 6»

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موعد عرض آخر حلقات مسلسل «شقة 6» موعد عرض آخر حلقات مسلسل «شقة 6»

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تعرض آخر حلقات مسلسل الإثارة والرعب «شقة 6» الـ 13 و14 و15 ، يوم الخميس، 16 سبتمبر، بطولة الفنانة روبي وإخراج محمود كامل، ومن المقرر عرضه على منصة «شاهد» الإلكترونية.

مسلسل «شقة 6» ينتمي لنوعية الإثارة والغموض والتشويق، وتدور أحداثه في إطار تشويقي رعب، حول قصة غامضة يحاول أبطال العمل فيها اكتشاف الحقائق والوصول إلى الإجابات التي يبحثون عنها، والمسلسل من الأعمال ذات الـ15 حلقة.
مسلسل «شقة 6» بطولة الفنانة روبي وأحمد حاتم ومحمود البزاوي وصلاح عبدالله وهيا فياض وحمزة العيلي وملك قورة، وهو من إنتاج صادق الصباح وطارق بدراوي، سيناريو وحوار رفيق القاضي، سعاد القاضي، محمود وحيد، نبيل شعيب وإخراج محمود كامل.

المصرى اليوم

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