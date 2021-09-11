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القبض على تشكيل عصابي ارتكب 8 وقائع سرقات مساكن بالقليوبية

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القبض على تشكيل عصابي ارتكب 8 وقائع سرقات مساكن بالقليوبية القبض على تشكيل عصابي ارتكب 8 وقائع سرقات مساكن بالقليوبية

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ضبطت أجهزة الأمن، اليوم السبت، تشكيل عصابي بالقليوبية، تخصص في سرقات المساكن بأسلوب كسر الأبواب.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، قيام 5 أشخاص، لثلاثة منهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة قسم شرطة قها، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المساكن والمتاجر بأسلوب «التسلق وكسر الأبواب»، متخذين من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

بتقنين الإجراءات وباستهدافهم تم ضبط 3 منهم، وتبين أن الاثنين الآخرين محبوسين على ذمة قضايا، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 8 وقائع بدائرة القسم، وأرشدوا عن المسروقات لدى عملائهم، لاثنين منهم معلومات جنائية، تم ضبطهم وضبط المسروقات.

المصرى اليوم

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