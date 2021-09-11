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صحة المنيا تقدم الخدمات الطبية والعلاجية لـ1437 مواطنًا بمركز سمالوط

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صحة المنيا تقدم الخدمات الطبية والعلاجية لـ1437 مواطنًا بمركز سمالوط صحة المنيا تقدم الخدمات الطبية والعلاجية لـ1437 مواطنًا بمركز سمالوط

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قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

أوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية دير العذراء بمركز سمالوط، خلال يومي 8 و9 سبتمبر الجاري، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1437 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.

وقال الدكتور محمود خليفة الحسن، منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، إن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم إجراء 288 حالة جراحة و314 حالة اطفال و206 باطنه و84 نساء و56 اسنان و266 جلدية و117 حالة انف واذن، و106 قلب، الى جانب انه تم عمل 124 تحاليل مختلفة وعمل 32 حالة موجات صوتية وعمل 9 رسم قلب عمل 5 حالة أشعة سينية وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ 145 متردد، وتم إجراء خلع اسنان لـ 8 حالات بعيادة الاسنان، وتحويل للمستشفى 42 حالة لاستكمال العلاج هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ 86 متردد.

المصرى اليوم

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