التعليم العالي : افتتاح 11 معملاً بالهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء

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استعرض د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من د. محمد زهران رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء حول افتتاح 11 معملًا مركزيًّا متخصصًا بالهيئة، وذلك على هامش اجتماع مجلس إدارة الهيئة، بحضور د. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي.

وأشار التقرير إلى أن المعامل تخدم مجالات العمل بالهيئة، وكذا المتخصصين بالجامعات والمراكز البحثية، وهي: معمل النمذجة العددية والمحاكاة، الحاضنة التكنولوجية للاستشعار من البعد، محطة استقبال وتحليل البيانات البيئية والمناخية، معمل تحليل البيانات الكبيرة، معمل البنية المعلوماتية المكانية الرقمية ودعم اتخاذ القرار، معمل أنظمة الزراعة الذكية المعتمدة على إنترنت الأشياء، معمل البصمة الطيفية للصخور والمعادن، معمل تصنيع نماذج أولية، معمل الليدار، أكاديمية الواقع الافتراضي للهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، معمل البلازما.

وأضاف التقرير أن الهيئة ناقشت خلال اجتماعها عددًا من الموضوعات المتعلقة بالترقيات وتعيينات أعضاء الهيئة البحثية ومعاونيهم بالهيئة، وكذا آليات التعاون مع الجهات الأخرى، ومنها توقيع بروتوكول تعاون مع مراكز التميز العلمي.