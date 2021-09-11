على مدار 5 أيام.. قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة تخدم الآلاف من أهالي مدن الشلاتين وحلايب وأبورماد

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نجحت قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة لمحافظة البحر الأحمر في خدمة الآلاف من أهالي مدن الشلاتين، حلايب وأبورماد، وذلك على مدار 5 أيام متواصلة، تم خلالها توقيع الكشف المجاني على 2787 مواطن في عيادات ( الرمد، العظام، الجراحة، النساء والتوليد، الأسنان، الجلدية، الباطنة، المخ والأعصاب، القلب، الأطفال، المسالك البولية، الصدر وغيرها) فضلاً عن قياس السكر والضغط وإجراء الأشعات والتحاليل المعملية، كما تم إجراء 26 عملية جراحية، بالإضافة إلى صرف العلاج مجاناً من صيدلية القافلة لـ 2500 مستفيد. كما تم تحويل 128 حالة لتلقي العلاج مجاناً بمستشفيات جامعة عين شمس بالقاهرة.

كما تم توزيع 7000 آلاف شنطة مواد غذائية وتموينية على الأهالي بالتنسيق مع هيئة الشؤون الإجتماعية وطبقاً للكثافة السكانية للمدن الثلاث، تحتوى على سلع تموينية من زيت وسكر وأرز وشاى وفول ومكرونة وغيرها.

وعلى صعيد محور محو الأمية تم التنسيق مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار حيث تم عقد 50 إختبار تحديد مستوى وإجراء 25 استكتاب، فضلاً عن تسليم 12 شهادة للمتحررين من الأمية.

كما ضمت فاعليات القافلة عقد 5 حملات توعوية ناقشت (تعاطي المخدرات.. الأسباب والآثار وطرق الوقاية والعلاج، وكذلك صحة المرأة والطفل )مع تقديم شرح للمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية .

يذكر أن قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة تأتي ضمن خطة المبادرات الرئاسية لدعم حياة كريمة للمواطنين في كافة ربوع الجمهورية، وتنفيذاً لرؤية مصر 2030

وقد أقيمت القافلة تحت رعاية د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر وبالتعاون والتنسيق مع محافظة البحر الأحمر، ونظمها قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة د. هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشؤون القطاع وإشراف عام د. شهيرة سمير وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف أ. سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .