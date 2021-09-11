جنايات المنيا تنظر 18 قضية بمراكز الشمال

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تنظر اليوم السبت ، محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار اشرف محمد على، وعضوية المستشارين صلاح الدين محمد، واحمد عزت، وأمانه سر على حسن، ومحمد هارون، جلسات محاكمة متهمين في 18 قضية جنائية متنوعة بمراكز شمال المنيا، «سمالوط – مطاي- بني مزار- مغاغة – العدوة»، مابين حيازة مواد مخدرة، وسلاح، وذخيرة، وقتل، وسرقات.

كان المستشار أبوالوفا عيسي، المحامي العام لنيابيات شمال المنيا، قد أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية لتورطهم في 18 قضية جنائية متنوعة، مابين محبوسين على ذمة القضية، ومفرج عنهم، وهاربين، لحيازتهم مواد مخدرة، وسلاح، وذخيرة، وقتل، وسرقات .