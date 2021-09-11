محافظ الإسماعيلية يتابع نتائج حملات الإزالة لعدد من مخالفات البناء

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تابع اللواء شريف بشارة محافظ الاسماعيلية، نتائج حملات الإزالة والنظافة بالاحياء، منها الإزالة الفورية لمنزل تحت الإنشاء وسور مبنى بالطوب الأبيض بمساحة ٢٠٠م مبنى على أرض زراعية بعزبه محمد داؤد.

حيث تم تنفيذ الإزالة الفورية لسور مبنى بالطوب الأبيض بمساحة ١٥٠م مبنى على أرض زراعية بعزبه العوايضة، كذلك الإزالة الرابعه لمنزل تحت الإنشاء وسور مبنى بالطوب الابيض بمساحه ٢٠٠م على أرض زراعية وذلك بعزبه العوايضه التابعه لقرية الشروق. وفي هذا السياق، وجه المحافظ بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.

من جهته، استعرض حي اول، نتائج حملته الموسعة للازالات، بالتنسيق مع شرطة المرافق بمنطقة نمرة ٦، والتي أسفرت عن رفع ٢٣ كرسى بلاستيك كبير و٢١ كرسى بلاستيك صغيرو ٤ ترابيزة بلاستيك و٢ ترابيزة خشب، و٢ انبوبة و١ سوسته حديد و٣ سوسته قماش و٢ تروسيكل شاى، كما تم تحرير ٦ محاضر اشغال طريق.

وفي حي ثان، قام رئيس الحي بالمرور الميداني لمتابعة تنفيذ خطة تطهير بالوعات صرف الأمطار في نطاق الحي، حيث تم الإنتهاء من تطهير ٥٢ بالوعة بداية من شارع شل وحتي السنترال، وتم إستكمال العمل بنهاية شارع الثلاثيني وطريق بورسعيد.

في السياق ذاته، قام قسم المشروعات بحي ثان بإعادة رفع كفاءة البلدورات بجوار مدرسة عبدالمنعم رياض بشارع الجعيص.

وتمكنت أطقم النظافة بحي ثالث من رفع ١٢٠ طن من مخلفات البناء «رتش» من الطريق المجاور لمجمع عثمان أحمد عثمان السكني وفتحه أمام المرور، وتم تكثيف أعمال النظافة في محيط المدارس إستعدادا للعام الدراسي الجديد.

كما واصلت المحليات الاستجابة لشكاوي المواطنين، الذين طالبوا بتنظيف المربعات الداخليه وإنارة عدد من الشوارع الداخلية والوصلات بين الطرق الرئيسية بنطاق الحي.

كما واصلت أطقم حي ثالث، اعمال ترميم الجزيرة الوسطي لشارع شجاع لنطاق الحي، إستكمالا لتأهيل المناطق وتماشيا مع التطوير الجاري في عمليات الرصف والسفلتة وفتح محاور جديدة.

و في َقريه نفيشة، تم رفع المخلفات من الطريق البديل لطريق الحلوس وذلك بما يقرب من ٩٠ طن مخلفات.

كما تم تنفيذ قرارات الإزالة الفورية لأربع حالات بقرية الشروق بمركز ومدينة القصاصين الجديدة عبارة عن سور مبنى بالطوب الابيض على أرض زراعية على مساحة ٣٢م بعزبة العوايضة، تنفيذا لتعليمات محافظ الإسماعيلية، بضرورة تنفيذ القانون والإزالة الفورية لأي مخالفة في البناء أو التعدي على املاك الدولة.