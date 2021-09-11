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سكرتير عام الأمم المتحدة يُشيد بدور في مفاوضات المناخ

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سكرتير عام الأمم المتحدة يُشيد بدور مصر في مفاوضات المناخ سكرتير عام الأمم المتحدة يُشيد بدور في مفاوضات المناخ

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أكد مساعد سكرتير عام الأمم المتحدة للعمل المناخي سيلوين هارت، على أهمية زيارته لمصر في ظل الدور القيادي الذي تلعبه اقليميا وعالميا في قضية تغير المناخ، خاصة مع اقتراب موعد عقد مؤتمر المناخ COP 26، والذي يهدف العالم للخروج منه بحزمة من الالتزامات السياسية الطموحة بشأن اجراءات التخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ وآليات التمويل للوصول لتنفيذ فعلى لاتفاق باريس، مشيرا إلى الدعم الكبير الذي تقدمه لمفاوضات المناخ، وحرصها على العمل على تحقيق التوازن بين تمويل اجراءات التكيف والتخفيف.

وثمن مساعد سكرتير عام الأمم المتحدة للعمل المناخي حرص مصر على ضمان تحقيق مصالح الدول الأفريقية والنامية في تنفيذ اتفاق باريس، واهتمامه بالاستماع إلى شواغل مصر فيما يخص توفير التمويل والتوزيع العادل له بين الدول اعترافا بحق الدول في الوصول للتمويل لتنفيد خططها الوطنية لمواجهة آثار تغير المناخ وفق اولوياتها واحتياجاتها، إلى جانب ضرورة أن تطمح الدول لتنفيذ استراتيجية للوصول لصفر انبعاثات كربون.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، سيلوين هارت مساعد سكرتير عام الأمم المتحدة للعمل المناخي، لمناقشة آليات دعم ملف تغير المناخ مع قرب موعد مؤتمر المناخ COP26، ومناقشة استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 في ٢٠٢٢ .

المصرى اليوم

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