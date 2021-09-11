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مؤلف «عروستي» : الفيلم ليس مستوحى من «Me Before You»..والجمهور سيتفاجأ

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مؤلف «عروستي» : الفيلم ليس مستوحى من «Me Before You»..والجمهور سيتفاجأ مؤلف «عروستي» : الفيلم ليس مستوحى من «Me Before You»..والجمهور سيتفاجأ

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أثار الإعلان الرسمي للفيلم الرومانسي الكوميدي «عروستي» بطولة أحمد حاتم وجميلة عوض، تفاعلاً كبيرًا وحالة من الجدل خلال ساعات من طرحه رسميًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وأبدى رواد السوشيال ميديا إعجابهم بالثنائية الرومانسية التي جمعت «حاتم» و«عوض» لأول مرة في قصة جديدة على شاشة السينما العربية، فيما تحدث البعض عن التشابه بين المشهد الذي يهديها فيه شراب مخطط بالأسود والأصفر، ولقطة الفيلم الأجنبي «Me Before You» بين إميليا كلارك، وسام كلافلن.

ومن جانبه علق السيناريست مصطفى البربري، مؤلف «عروستي» عن هذا الجدل، معربًا عن سعادته باختلاف الاَراء حوله، نافيًا تشابه قصة الفيلمين: «الفيلم ليس له أي علاقة بفيلم Me Before You”»، وقصدنا اختيار هذا المشهد بالتحديد لأنه مؤثر لدي الكثيرين ممن شاهدوا الفيلم نفسه، ولا يزالون يستخدمونه في الكوميكس وأنا أفضله أيضًا«.

وتابع كاشفًا كواليس كتابته خلال مداخلة في برنامج «MBCTrending»: المشهد ليس مستوحى منه ولكنه يتعلق ببعض الأحداث داخل الفيلم، عندما عرضت الفكرة على المنتج إيهاب السرجاني، والمخرج محمد بكير رحبوا كثيرًا بالفكرة، بسبب حداثتها«، لافتًا إلى أن الجمهور سيجده مفاجأة عقب مشاهدة الفيلم.

وعن قصة «عروستي» أشار مصطفى إلى أنه التيمة غير المستهلكة سينمائيًا وبه الكثير من المفاجأت، قصته تدور حول لعبة تجمع بين أحمد حاتم وجميلة عوض؛ من خلال فرضية محددة والتي تأخذهما إلى رحلة، إلى أن تجمعهما المواقف وطرح الأسئلة حول الفرق بين الزواج عن حب أو الصالونات في إطار لايت كوميدي رومانسي.

يذكر أن فيلم «عروستي» سيطرح بدور عرض السينما التجارية يوم 22 سبتمبر الجاري، وهو يأتي من بطولة أحمد حاتم وجميلة عوض، بمشاركة نخبة من النجوم صابرين، محمود البزاوى، فاتن واصل، زينب غريب، مروان يونس وندى أكرم، وعدد من ضيوف الشرف، من بينهم أسماء جلال، شريف الدسوفي، هند عبدالحليم، محمد مولي، سيف زهران وبسنت النبراوي. والفيلم يأتي من تأليف مصطفى البربري، وإخراج محمد بكير.

وتدور أحداث «عروستي» حول قصة شريف كناري ودليلة زقزوقي اللذين يعانيان من إلحاح أهلهما على الزواج، تجمعهما الصدف بعد جلسة زواج صالونات فاشلة، ينجذب الثنائي ولكن تجارب دليلة السابقة تجعلها تضع شريف تحت اختبارات مستمرة طوال فترة الارتباط للتأكد من أنه الزوج المثالي لها.

المصرى اليوم

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