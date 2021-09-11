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التعليم العالي : 85 ألف طالب يسجلون في تقليل الاغتراب بتنسيق الجامعات

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التعليم العالي : 85 ألف طالب يسجلون في تقليل الاغتراب بتنسيق الجامعات التعليم العالي : 85 ألف طالب يسجلون في تقليل الاغتراب بتنسيق الجامعات

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أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم السبت، أن 85 ألف طالب من طلاب المرحلة الأولى والثانية سجلوا حتى الآن رغباتهم للتحويلات لتقليل الاغتراب.

وأضاف السيد عطا، أن الموقع مستمر في استقبال رغبات التحويلات حتى غد الأحد الموافق 12 سبتمبر 2021، مشددًا على أن التحويلات في حدود النسبة المقررة 10%، مشيرًا إلى أن التحويلات ستكون عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق www.tansik.egypt.gov.eg، ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة في هذا الشأن.

وأوضح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية مستمرة في استقبال الطلاب لمساعدتهم في تحويل تقليل الاغتراب، مُوجهًا بضرورة استمرار التزام جميع الطلاب بارتداء الماسك الطبي (الكمامة)، حيث إنه لن يُسمح لأي طالب بالدخول لمعامل الحاسب الآلي بالجامعات دون ارتدائها، واتباع التعليمات والإجراءات المُنظمة للعمل بهذه المعامل.

المصرى اليوم

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