ندوة أون لاين في الشرقية حول ظاهرة الطلاق .. (الأسباب والعلاج)

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أعلن الدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، قيام المديرية بالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة، بتنظيم ندوة دينية بعنوان «ظاهرة الطلاق... الأسباب والعلاج»، وذلك عن طريق البث المباشر على صفحة مكتب الربط الإلكتروني والتحول الرقمي لوزارة الشباب والرياضة على الفيس بوك، وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة، وكذلك صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية.

ألقي الندوة الدكتور ناصر عبدالأعلي عطية مدير عام الدعوة بمديرية الاوقاف وعضو لجنة الفتوي بالمحافظة، والذي تحدث فيها عن بناء الأسرة في الإسلام، ومفهوم الطلاق وحكمه والحكمة من تشريع الطلاق، والحواجز والحلول والبدائل قبل اللجوء إليه ،وأسباب وقوعه والآثار المترتبة على وقوع الطلاق، والطرق العلاجية والوقائية للحد منه.

وأشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بدور مديرية الشباب والرياضة، لما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الإجتماعي، بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.