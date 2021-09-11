تعليم شمال سيناء : استئناف امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استؤنفت صباح اليوم السبت امتحانات الدور الثانى الثانوية العامة في جميع اللجان على مستوى محافظة شمال سيناء، وذلك وسط إجراءات أمنية ووقائية مشددة .

وأكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء على تطهير وتعقيم اللجان قبل بدء الامتحانات، ويتم الكشف على الطلاب والتأكيد على ارتداء الكمامات الواقية ومراعاة التباعد الاجتماعى فيما بينهم، مشيرا إلى أن امتحانات اليوم يؤديها طلاب الشعبة العلمية ( علوم ورياضيات ) في مادة: الكيمياء لمدة 3 ساعات، ويؤديها طلاب الشعبة الأدبية في مادة: الجغرافيا لمدة 3 ساعات أيضا وأن الطلاب موزعون على عدد 8 لجان بواقع: عدد ( ٣ ) لجان بالعريش، عدد ( ٣ ) لجان أخرى ببئر العبد، ولجنتين بالشيخ زويد .

وأعلن عن تشكيل غرفة عمليات رئيسية في ديوان عام المديرية بالعريش وغرف عمليات أخرى فرعية في الادارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات وحل المشكلات الطارئة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة .

كما أشار إلى توفير كافة احتياجات الطلاب داخل اللجان لتيسير آداء الامتحانات، علاوة على وجود طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة وتواجد سيارة اسعاف في محيط كل لجنة لتكون جاهزة في حالة الطوارىء.

ومما يذكر أن امتحانات الدور الثانى في مختلف المواد الدراسية بالثانوية العامة بشمال سيناء يؤديها عدد 431 طالبًا وطالبة بالشعبتين: العلمية والأدبية على مستوى المحافظة.