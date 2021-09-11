شملت تجاوز السرعة وشروط التراخيص.. ضبط 5207 مخالفات مرورية متنوعة

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واصلت الإدارة العامة للمرور، اليوم السبت، حملاتها بجميع الطرق والمحاور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري والحد من وقوع الحوادث على الطرق، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت تلك الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 5207 مخالفات مرورية متنوعة، من بينها 2077 مخالفة لتجاوز السرعة المقررة، و147 مخالفة للسير بدون تراخيص، و9 مخالفات دراجات نارية، و34 مخالفة موقف عشوائي، و18 مخالفة لشروط التراخيص.