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علي ربيع يستأنف تصوير أحدث أفلامه «زومبي»

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علي ربيع يستأنف تصوير أحدث أفلامه «زومبي» علي ربيع يستأنف تصوير أحدث أفلامه «زومبي»

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يستأنف الفنان علي ربيع تصوير مشاهده المتبقية من فيلمه الجديد «زومبي»، بعد حصوله على إجازة قضاها مع أسرته، ولانشغاله بالتحضير لأكثر من عمل آخر يكشف تفاصيلها خلال الأيام القليلة المقبلة.

الفيلم بطولة علي ربيع وحمدي الميرغني وكريم عفيفي وهاجر أحمد، وإخراج عمر صلاح، وإنتاج أحمد السبكي.

وأكد «ربيع» أن الفيلم كوميدي، وفكرته مختلفة، وجديدة على الشاشة، وتوقع أن يكون لها صدى جماهيري كبير.

ويُذكر أن «ربيع» يُعرض له حاليًا فيلم «الخطة العايمة»، الذي حقق إيرادات وصلت إلى 10 ملايين و107 آلاف جنيه، في 12 أسبوعًا، وهو أول بطولة مطلقة في السينما للفنان علي ربيع، ويشارك في بطولته محمد عبدالرحمن توتا وغادة عادل وعمرو عبدالجليل، وهو فيلم كوميدي اجتماعي، إخراج معتز التونى، وتأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي.

المصرى اليوم

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