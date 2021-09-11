أحمد حاتم يعلن موعد عرض أحدث أفلامه «عروستي»

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ينتظر الفنان أحمد حاتم عرض فيلمه الجديد «عروستي»، 22 سبتمبر الجاري، بعدد كبير من دُور العرض، ونشر عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديو «إنستجرام» بوسترات الفيلم، وعلق عليها وكتب: «قصاد المانجا احنا كمانجا، فيلم عروستي 22- 9 بجميع دُور العرض في مصر والوطن العربي إن شاء الله».

فيلم عروستي من إخراج محمد بكير، وتأليف مصطفى البربري، وبالإضافة إلى أحمد حاتم وجميلة عوض، يشارك في بطولته صابرين ومحمود البزاوي وفاتن واصل وزينب غريب ومروان يونس وندى أكرم وعدد من ضيوف الشرف، ويتولى التوزيع الداخلي للفيلم سينرجي فيلمز.