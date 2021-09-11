تصدع 4 منازل لتهالك وتسريب غرف الصرف الداخلي بمنطقة نجع بدران بالكرنك

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وجه اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، بنزول إدارات الطوارئ والصيانة وإدارة التسرب وإدارة الشبكات وذلك فور ورود شكوى من 4 مواطنين بحدوث تصدعات بمنازلهم بمنطقة نجع بدران بالكرنك ناتجه عن تسريب مياه .

وتوجه المهندس أبوالنجا عرابى مدير إدارة الأقصر لمياه الشرب والصرف الصحى وفريق الطوارىء والصيانة وفريق إدارة التسرب والمهندس محمد فوزى رئيس شبكة مياه شمال الأقصر وفريق إدارة الشبكات لموقع المشكلة.

وتبين وجود تهالك وتسريب في غرف الصرف الداخلى التابعه لمنازل المواطنين وتم التنبيه عليهم بضرورة صيانتها طبقا للمواصفات المعمول بها.

كما تبين عدم وجود تسريب أو كسر بالوصلات الخاصة بالمنازل أو بخطوط شبكات المياه أو شبكات الصرف الصحي بالشارع محل الشكوى والتى تم إنشائها ضمن مشروع المعونه الأمريكية وهى تعمل بشكل جيد ولم يحدث بتلك الشبكات تسرب أو بلاغات بوجود مشاكل حتى الآن .

فيما أكدت الشركه على حرصها وإستعدادها بجميع كوادرها الغنيه للوقوف بجانب المواطنين ومساعدتهم لحل المشكلة، بحضور العميد طارق لطفي رئيس مجلس المدينة والمهندس أسعد مصطفى مسؤول المحافظة ومنسق برنامج حياة كريمة.