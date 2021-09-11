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غدًا .. فتح باب الترشح لعضوية مجلس أمناء مدينة الشروق لعام 2022

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غدًا .. فتح باب الترشح لعضوية مجلس أمناء مدينة الشروق لعام 2022 غدًا .. فتح باب الترشح لعضوية مجلس أمناء مدينة الشروق لعام 2022

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أعلن المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، فتح باب الترشح لعضوية مجلس أمناء المدينة لعام 2022، على أن يتم سحب استمارة التقدم من إدارة العلاقات العامة بمقر الجهاز ، وذلك خلال الفترة من غد الأحد 12/9/2021، حتى يوم الإثنين 27/9/2021، مشيراً إلى أن مدة الدورة عامان تنتهي فى نهاية عام 2023.

وأوضح «بشارة» أنه يُشترط في المتقدم إلى عضوية مجلس أمناء المدينة التمتع بالجنسية المصرية، وأن يكون من أبوين مصريين، وأن يكون محل الإقامة بالمدينة مثبتًا ببطاقة الرقم القومي، ولا تقل سن المتقدم عن 21 عامًا، وأن يكون حاصلًا على مؤهل مناسب، «متوسط» على الأقل، وألا يكون من العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو أحد أجهزتها التابعة، وألا يكون قد سبقت له المشاركة في مجلس الأمناء منذ دورتين، بجانب تقديم صحيفة حالة جنائية حديثة خالية من أى أحكام، وتأدية الخدمة العسكرية قدوة حسنة، أو الإعفاء منها بالنسبة للذكور.

كما أكد رئيس الجهاز أنه لن يتم النظر في الطلبات التي تُقدم بعد المواعيد المحددة للترشح أو الطلبات غير المستوفاة للشروط المشار إليها، حيث يُشترط أيضاً بجانب ما سبق إرفاق 2 صورة فوتوغرافية شخصية للمتقدم، بالإضافة إلى السيرة الذاتية والرؤية المستقبلية لزيادة معدلات التنمية بالقطاعات المختلفة بالمدينة.

المصرى اليوم

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