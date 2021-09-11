ضبط 8347 مخالفًا لارتداء الكمامة و189 قضية تداول «شيشة»

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، جهودها، اليوم السبت، تنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، والمتضمنة تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة وإلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

أسفرت تلك الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 8347 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ8298 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 49 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما حررت 636 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 189 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة «شيشة» بإجمالي مضبوطات 1134 أرجيلة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.