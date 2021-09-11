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النصر يشكو مستشفى سعودي كبير بسبب تاليسكا

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النصر يشكو مستشفى سعودي كبير بسبب تاليسكا النصر يشكو مستشفى سعودي كبير بسبب تاليسكا

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ذكر تقارير صحفية سعودية اليوم السبت، أن الإدارة القانونية بنادي النصر السعودي قدمت شكوى ضد مستشفى سعودي كبير.

وأوضحت صحيفة «الرياضية» ، أن شكوى النصر جاءت بدعوى خرق الخصوصية الطبية ونشر أخبار غير صحيحة عبر أحد موظفي المستشفى عن البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب الفريق، أثناء زيارته المستشفى لإجراء أشعة رنين مغناطيسي على موضع إصابته.


وأوضحت الصحيفة، أن إدارة نادي النصر طالبت بالتحقيق في الأمر بوجود الراعي الطبي للنادي «فيزيو تريو»، للكشف عن المتسبب في تسريب أوراق اللاعب الطبية.

وانتشرت صورة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» من داخل المستشفى أثناء وجود تاليسكا، أثارت القلق لدى جماهير النصر، وذلك قبل أيام قليلة من خوض الفريق مواجهة مهمة في دوري أبطال أسيا أمام تراكتور الإيراني، والمقررة يوم الثلاثاء المقبل، ما أثار التكهنات حول جاهزيته.

ولجأ اللاعب إلى تطبيق «إنستجرام» ليطمئن الجماهير، فيما أكد مسلي آل معمر رئيس نادي النصر خضوع اللاعب لبرنامج علاجي في منشور عبر حسابه على تويتر.

المصرى اليوم

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