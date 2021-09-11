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انتظام امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية بشمال سيناء

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انتظام امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية بشمال سيناء انتظام امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية بشمال سيناء

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انتظمت اليوم امتحانات الدور الثانى للثانوية الأزهرية بشمال سيناء، حيث استؤنفت اليوم السبت وسط إجراءات أمنية ووقائية مشددة .

وأكد محسن أبو القاسم، رئيس الادارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية على استئناف وانتظام الامتحانات فى مختلف اللجان على مستوى المحافظة ، ويؤديها 289 طالبا وطالبة ( 209 طلاب بالقسم الأدبى ، و 80 طالبا وطالبة بالقسم العلمى ) .

وأعلن أن امتحانات اليوم يؤديها طلاب القسم العلمى في مادتى : التفاضل والتكامل لمدة ساعتين ، والنحو لمدة ساعتين أخرتين.. بينما يؤدى طلاب القسم الأدبى الامتحان فى مادة : اللغة الأجنبية الأولى ( الانجليزية ) لمدة 3 ساعات .

ومما يذكر أن اللجان موزعة على : العريش والشيخ زويد وبئر العبد ووسط سيناء . ويذكر أيضا أن الامتحانات بالثانوية الأزهرية تجرى على مدار فترتين يوميا ، وتستمر حتى يوم 14 سبتمبر الجارى .

المصرى اليوم

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