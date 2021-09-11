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حذف «السجود» .. أول مطالبة برلمانية بشأن مقطع واقعة إهانة طبيب لممرض

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حذف فيديو «السجود» .. أول مطالبة برلمانية بشأن مقطع واقعة إهانة طبيب لممرض حذف «السجود» .. أول مطالبة برلمانية بشأن مقطع واقعة إهانة طبيب لممرض

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طالبت دكتورة عبلة الألفي عضو لجنة الصحة بمجلس النواب على وجه السرعة رفع هذا الفيديو المسيء من كافة وسائل الإعلام وعلى هذا الرجل يهدأ وعلى العالم ينسي هذا المشهد المروع وينسي هذا الهراء هذا الاستهتار هذا الاعتداء الفج على حقوق الإنسان البسيط هذا التغول على إنسانية هذه المهنة السامية مهنة الطبيب والتمريض.

وأكدت عبلة الألفي أن هذا التعدي على حقوق هذه العائلة البسيطة المحترمة بلا إنسانية ولا رحمة لتري كبيرها ينط الحبل ويتقبل هذه المهانة من اجل لقمة العيش ويأتي فوق كل خطر هذا التغول على الذات الألهية حين يأمر إنسان أخيه الإنسان للسجود لكلب رحمتك ربي بهذا الكون …رحمتك لما وصلنا له من هلاميه وإستهتار ومهانه.

وقالت انها كلها ثقة أنه مهما هبت كل هيئات الدولة لنصرته فلن يزيل هذا شعور أولاده بالمهانة والتعدي ولن يساعد على التئام صورة وقدسية الأب التي إهتزت في عين أولاده
أن العين لتدمع وان القلب لينزف لهذا الجرح الذي أصاب رجل في هذا العمر وأجري دموعه وعلي الهواء مباشرة وهو يصف شعوره تجاه الحدث والفيديو وحجم الجرح والألم اتمني أن تقتص العدالة من هذا الطبيب الممرض.

وقالت أتمني أن يتم معاقبته وأن تغلظ العقوبة على كل من ينتهك خصوصية مواطن أو ينشر فيديوهات ذات خصوصية بدون الحصول على موافقة من صاحب الشأن وعليه يعود الكلام مرارا وتكرارا متي سيتم الاهتمام بتنشئة أبناءنا وبناتنا على الخلق والضمير ومراعاة حقوق الغير أنادي مرارا وتكرارا بالاهتمام بالطفولة المبكرة دعم وظيفة مقدمي المشورة الأسرية والاهتمام ببداية الإنسان لأن البداية هي كل الحكاية.

المصرى اليوم

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