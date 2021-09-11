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إيرادات فيلم «30 مارس» ثالث أيام عرضه لا تتخطى 190 ألف جنية

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إيرادات فيلم «30 مارس» ثالث أيام عرضه لا تتخطى 190 ألف جنية إيرادات فيلم «30 مارس» ثالث أيام عرضه لا تتخطى 190 ألف جنية

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‎حقق فيلم «30 مارس» إيرادات ضعيفة ثالث أيام عرضه، الجمعة، واكتفي العمل الذي يعرض بـ 50 دور عرض ب 189 ألف جنيه،فقط.

‎30 مارس بطولة أحمد الفيشاوي، دينا الشربيني، أسماء أبواليزيد، خالد الصاوي، صبري فواز، أحمد خالد صالح، محمد جمعة، ندا موسى ومحمد شاهين، محمد على رزق، بجانب عدد كبير من ضيوف الشرف منهم نيللى كريم إنجي المقدم، ووليد فواز ومن تأليف حميد المدني، إخراج أحمد خالد موسى.

‎تدور قصة الفيلم في إطار من السيكو دراما تدور أحداثه حول بطل لديه مرض نفسى ما، يتم اتهامه في جريمة ما حدثت يوم 30 مارس، مما يجعله رحلة لإثبات براءته وذلك في إطار من الإثارة والتشويق.

بوستر فيلم 30 مارس
فيلم 30 مارس - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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