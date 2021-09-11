تحذير للأمهات .. مصرع طفلتين شقيقتين في البحيرة سقط عليهما «الدولاب» أثناء اللعب

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لقيت طفلتان شقيقتان عمرهما 4 سنوات وعامان مصرعهما بمنزلهما في إحدي قري مركز دمنهور في محافظة البحيرة، نتيجة سقوط دولاب الملابس عليهما أثناء اللعب.

تلقي اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة دمنهور، بوصول طفلتين شقيقتين إلى مستشفي دمنهور التعليمي جثتين هامدتين.

تبين من الانتقال والفحص وفاة «ساندي. م» 4 سنوات، وشقيقتها «فيروز» عامين، وتم نقلهما إلى ثلاجة حفظ الموتي في المستشفى وإيدعهما تحت تصرف النيابة العامة.

أفاد أهلية الطفلتين بسقوط دولاب الملابس فوقهما أثناء اللعب في المنزل مما أدي إلى وفاتهما فور سقوطه.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت نيابة مركز دمنهور التحقيقات في الحادث، وطلبت تقرير مفتش الصحة عن أسباب الوفاة، ودفن الجثتين في أعقاب ذلك، وطلبت تحريات المباحث عن الحادث.

يجب على الأمهات مراقبة أطفالهم أثناء اللعب وعدم ترك الأشياء الضارة قريبة منهم وكذلك الأشياء غير الثابتة التي يمكن أن تقع على أطفالهم.