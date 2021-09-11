ضبط 900 لتر بنزين داخل محطات وقود دون ترخيص في مركز أبوكبير بالشرقية

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كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية التموين، من الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته المواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة، وتطبيق القانون على المخالفين.

وفي هذا الإطار، شنت إدارة تموين أبوكبير حملة تموينية على محطات الوقود، برئاسة محمد محيي، رئيس الرقابة التموينية، أسفرت عن تحرير محضر ضد «م. م. ع»، المقيم بالدواشنة بندر أبوكبير، وذلك لتشغيله طلمبة تمويل سيارات وبها تنكات تحت الأرض داخل محل، وتم التحفظ على 400 لتر بنزين 80 واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما تم تحرير محضر ضد «م. ا. م»، صاحب محطة تموين سيارات داخل محل بقرية هربيط، لتشغيله محطة بدون ترخيص، وتم التحفظ على 500 لتر بنزين 80.