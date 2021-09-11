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بدء تسليم قطع أراضي بيت الوطن والإسكان المميز والاجتماعي بمدينة السادات غدًا

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بدء تسليم قطع أراضي بيت الوطن والإسكان المميز والاجتماعي بمدينة السادات غدًا بدء تسليم قطع أراضي بيت الوطن والإسكان المميز والاجتماعي بمدينة السادات غدًا

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صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة السادات، سيبدأ غدا الأحد الموافق 12/9/2021، وحتى يوم الأربعاء 26/1/2022، في تسليم قطع أراضي (بيت الوطن - الإسكان الاجتماعي – الإسكان المميز) للفائزين بها بمناطق مختلفة بمدينة السادات.

ومن المقرر أن يتم تسليم قطع أراضي بيت الوطن من 1 : 25، غدا الاحد 12/9/2021، والقطع من 26 : 41، يوم الإثنين 13/9/2021، كما سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان المميز بحي الروضة، من 1708 : 1738، يوم الثلاثاء 14/9/2021، والقطع من 1739 : 1768، يوم الأربعاء 15/9/2021، والقطع من 1770 : 1798، يوم الخميس 16/9/2021، والقطع من 1801 : 1828، يوم الأحد 19/9/2021، والقطع من 1832 : 1844، يوم الإثنين 20/9/2021، والقطع من 1 : 30، يوم الثلاثاء 21/9/2021، والقطع من 31 : 60، يوم الأربعاء 22/9/2021، والقطع من 61 : 90، يوم الخميس 23/9/2021، والقطع من 91 : 120، يوم الأحد 26/9/2021، والقطع من 121 : 150، يوم الإثنين 27/9/2021، والقطع من 151 : 180، يوم الثلاثاء 28/9/2021، والقطع من 181 : 210، يوم الأربعاء 29/9/2021، والقطع من 211 : 240، يوم الخميس 30/9/2021.

وسيتم تسليم القطع من 241 : 270، يوم الأحد 3/10/2021، والقطع من 271 : 300، يوم الإثنين 4/10/2021، والقطع من 301 : 330، يوم الثلاثاء 5/10/2021، والقطع من 331 : 360، يوم الأحد 10/10/2021، والقطع من 361 : 390، يوم الإثنين 11/10/2021 والقطع من 391 : 420، يوم الثلاثاء 12/10/2021، والقطع من 421 : 450، يوم الأربعاء 13/10/2021، والقطع من 451 : 480، يوم الخميس 14/10/2021، والقطع من 481 : 510، يوم الأحد 17/10/2021، والقطع من 511 : 540، يوم الإثنين 18/10/2021، والقطع من 541 : 570، يوم الثلاثاء 19/10/2021، والقطع من 571 : 600، يوم الأربعاء 20/10/2021.

وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم تسليم القطع من 630 : 601، يوم الأحد 24/10/2021، والقطع من 631 : 660، يوم الإثنين 25/10/2021، والقطع من 661 : 690، يوم الثلاثاء 26/10/2021، والقطع من 691 : 720، يوم الأربعاء 27/10/2021، والقطع من 721 : 750، يوم الخميس 28/10/2021، والقطع من 751 : 780، يوم الأحد 31/10/2021، والقطع من 781 : 810، يوم الإثنين 1/11/2021، والقطع من 811 : 840، يوم الثلاثاء 2/11/2021، والقطع من 841 : 870، يوم الأربعاء 3/11/2021، والقطع من 871 : 900، يوم الخميس 4/11/2021، والقطع من 901 : 934، يوم الأحد 7/11/2021، والقطع من 1223 : 1253، يوم الإثنين 8/11/2021، والقطع من 1254 : 1284، يوم الثلاثاء 9/11/2021، والقطع من 1285 : 1315، يوم الأربعاء 10/11/2021، والقطع من 1316 : 1346، يوم الخميس 11/11/2021، والقطع من 1347 : 1377، يوم الأحد 14/11/2021، والقطع من 1378 : 1408، يوم الإثنين 15/11/2021، والقطع من 1409 : 1439، يوم الثلاثاء 16/11/2021، والقطع من 1440 : 1470، يوم الأربعاء 17/11/2021، والقطع من 1471 : 1501، يوم الخميس 18/11/2021.

كما سيتم تسليم القطع من 1502 : 1532، يوم الأحد 21/11/2021، والقطع من 1533 : 1563، يوم الإثنين 22/11/2021، والقطع من 1564 : 1594، يوم الثلاثاء 23/11/2021، والقطع من 1595 : 1625، يوم الأربعاء 24/11/2021، والقطع من 1626 : 1656، يوم الخميس 25/11/2021، والقطع من 1657 : 1687، يوم الأحد 28/11/2021، والقطع من 1688 : 1718، يوم الإثنين 29/11/2021،والقطع من 1719 : 1749، يوم الثلاثاء 30/11/2021، والقطع من 1750 : 1780، يوم الأربعاء 1/12/2021، والقطع من 1781 : 1844، يوم الخميس 2/12/2021، وتم تخصيص يوم الأحد 5/12/2021، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

كما تقرر تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي بالمنطقة 22، من 1 : 40، يوم الإثنين 6/12/2021، والقطع من 41 : 80، يوم الثلاثاء 7/12/2021، والقطع من 81 : 120، يوم الأربعاء 8/12/2021، والقطع من 121 : 160، يوم الخميس 9/12/2021، والقطع من 161 : 200، يوم الأحد 12/12/2021، والقطع من 201 : 240، يوم الإثنين 13/12/2021، والقطع من 241 : 280، يوم الثلاثاء 14/12/2021، والقطع من 281 : 320، يوم الأربعاء 15/12/2021، والقطع من 321 : 360، يوم الخميس 16/12/2021، والقطع من 361 : 400، يوم الأحد 19/12/2021، والقطع من 401 : 440، يوم الإثنين 20/12/2021، والقطع من 441 : 480، يوم الثلاثاء 21/12/2021، والقطع من 481 : 520، يوم الأربعاء 22/12/2021، والقطع من 521 : 560، يوم الخميس 23/12/2021، والقطع من 561 : 600، يوم الأحد 26/12/2021، والقطع من 601 : 640، يوم الإثنين 27/12/2021، والقطع من 641 : 680، يوم الثلاثاء 28/12/2021، والقطع من 681 : 703، يوم الأربعاء 29/12/2021، وتم تخصيص يومي الخميس 30/12/2021، والأحد 3/1/2022، لمن تخلف عن الاستلام.

بينما سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان المميز بحي الريان، من 1 : 40، يوم الإثنين 4/1/2022، والقطع من 41 : 80، يوم الثلاثاء 5/1/2022، والقطع من 81 : 120، يوم الأربعاء 6/1/2022، والقطع من 121 : 160، يوم الأحد 9/1/2022، والقطع من 161 : 200، يوم الإثنين 10/1/2022، والقطع من 201 : 240، يوم الثلاثاء 11/1/2022، والقطع 241 : 280، يوم الأربعاء 12/1/2022، والقطع من 281 : 320، يوم الخميس 13/1/2022، والقطع من 321 : 360، يوم الأحد 16/1/2022، والقطع من 361 : 400، يوم الإثنين 17/1/2022، والقطع من 401 : 440، يوم الثلاثاء 18/1/2022، والقطع من 441 : 480، يوم الأربعاء 19/1/2022، والقطع من 481 : 518، يوم الخميس 20/1/2022، وتم تخصيص الأيام من الأحد 23/1/2022، وحتى الأربعاء 26/1/2022، لمن تخلف عن الاستلام بكافة المناطق.

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