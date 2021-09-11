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شاهد.. إحباط وإزالة تعديات على أراضٍ حكومية بـ "هدى جدة"

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على مساحة 2400 م2.. والجولات تتواصل بالأحياء والأطراف

شاهد.. إحباط وإزالة تعديات على أراضٍ حكومية بـ

أحبطت بلدية الجنوب الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، تعديات على أراضٍ حكومية بحي الهدى، وأزالت إحداثيات عبارة عن أحواش شعبية مخالفة بمساحة إجمالية بلغت (2400) م٢ تقريباً.

وأوضح رئيس بلدية الجنوب الفرعية المهندس أحمد الشافعي؛ أن أعمال الإزالة شملت إزالة "أحواش" قيد الإنشاء بحي الهدى "الفيصل الشعبي" مقامة بطرق مخالفة، مشيراً إلى أن البلدية قامت بتكثيف الجولات التي تعمل على مراقبة المخالفات كافة ضمن الجهود المبذولة في تحسين الخدمات المقدمة للسكان، ومنع المخالفات البلدية وإزالتها بكل أشكالها عبر جولات مستمرة داخل الأحياء وفي المناطق الطرفية.

يأتي ذلك ضمن جهود أمانة محافظة جدة المستمرة في مكافحة العشوائيات والحد من المخالفات البلدية بأشكالها كافة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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