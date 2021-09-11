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القوى العاملة : تحصيل 79 ألف ريال سعودي مستحقات عامل مصري بجدة

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القوى العاملة : تحصيل 79 ألف ريال سعودي مستحقات عامل مصري بجدة القوى العاملة : تحصيل 79 ألف ريال سعودي مستحقات عامل مصري بجدة

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أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية ، في تسوية مشكلة عامل مصري وديا، وبلغت إجمالي مستحقاته 79 ألف ريال سعودي أي ما يوازي 331 ألف جنيه مصري تقريبا.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة،إن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بجدة بمتابعة مستحقات العامل المصري «عصام.س.أ.م» لدى شركة نيسان للسيارات «الدفعة الأخيرة» من مستحقاته وقيمتها ٧٩ ألف ريال، في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.

وتلقي الوزير تقريرا من الملحق العمالي وليد عبدالرازق رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة، أشار فيه إلى أنه بالمتابعة مع الشركة المذكورة تم صرف الدفعة الأخيرة من مستحقات العامل فورا، فضلا عن نقل الخدمات بناء على رغبة العامل، ووجه المكتب الشكر للشركة على التعاون والتنسيق المستمر والاستجابة الفورية لصرف مستحقات المواطن وقيمتها 79 ألف ريال سعودي.

المصرى اليوم

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