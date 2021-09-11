تبرعات منصة #إحسان تقترب من مليار ريال لأكثر من مليونَي مستفيد

★ ★ ★ ★ ★

منصة وطنية للعمل الخيري تسهّل عملية التبرع للفئات الأشد احتياجاً

اقتربت تبرعات منصة #إحسان من مليار ريال لأكثر من مليونَي مستفيد.

ومنصة إحسان هي منصة وطنية للعمل الخيري، تسهّل عملية التبرع للفئات الأشد احتياجاً بسهولة وأمان وموثوقية.

جــــاءت منظومــــة إحســــان الصادرة بالأمر السامي رقم (48019) وتاريخه (1441/08/13هـ) لتعمـل علـى اسـتثمار البيانـات والـذكاء الاصطناعـي لتعظيـم أثـر المشـاريع والخدمـات التنمويـة واسـتدامتها، مـن خـلال تقديـم الحلــــول التقنيــــة المتقدمــــة وبنــــاء منظومــــة فاعلــــة عبــــر الشــــراكات مــــع القطاعــــات الحكوميــــة والخاصــــة وغيــــر الربحيــــة، بهــــدف تعزيــــز دور المملكــــة العربيــــة الســــعودية الريــــادي فــــي الأعمــــال التنمويــــة والخيريــــة، ورفــــع مســــاهمة القطــــاع غيــــر الربحــــي فــــي إجمالــــي الناتــــج المحلــــي.