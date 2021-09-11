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مَن أول زعيم يتصل بـ"بوش" بعد "هجمات سبتمبر"؟ وماذا قال له؟

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مَن أول زعيم يتصل بـ"بوش" بعد "هجمات سبتمبر"؟ وماذا قال له؟ مَن أول زعيم يتصل بـ"بوش" بعد "هجمات سبتمبر"؟ وماذا قال له؟
وصف الإرهاب بـ"طاعون القرن الحادي والعشرين" والتحدى الوقح

مَن أول زعيم يتصل بـ

قبل 20 عامًا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أول زعيم عالمي يتصل بالرئيس الأميركي جورج بوش الابن بعد هجمات 11 سبتمبر عام 2001.

وفي ذلك الاتصال أعرب الرئيس بوتين عن تعازيه وتضامنه، وعن الاستعداد لمحاربة الإرهاب بشكل مشترك؛ بحسب ما نقلت "سكاي نيوز عربية".

وفي الخطاب التلفزيوني الذي ألقاه بوتين أشار إلى أن الولايات المتحدة اصطدمت اليوم بهجمة لا سابقة لها من جانب الإرهاب الدولي.

وأعرب "بوتين" عن تعازيه لعائلات الضحايا وتمنّى الشفاء للمصابين.

وشدّد "بوتين" على أن "ما جرى للولايات المتحدة يتجاوز الحدود الوطنية، وهو بمثابة التحدي الوقح للإنسانية المتحضرة كلها، وما حصل اليوم يؤكد آنية عرض لتوحيد جهود المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب".

وبعد أن وصف الإرهاب بطاعون القرن الحادي والعشرين، أشار "بوتين" إلى أن روسيا تعرف بالواقع الملموس ما هو الإرهاب، وقال مخاطبًا الشعب الأميركي باسم الشعب الروسي: "نحن معكم، نحن بالكامل نقاسمكم الآلام، وندعمكم تمامًا".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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